Os grandes nomes da indústria do vinho vão estar reunidos no próximo mês de junho, em Cascais. A Wine Summit vai trazer a Portugal nomes como Alice Feiring, conhecida pelo seu trabalho com vinhos naturais, e Felicity Carter, editora da Meininger’s Wine Business International.

Sabe-se agora que outras autênticas raridades do mundo dos vinhos também vão marcar presença. Eric Asimov, crítico de vinhos e responsável pela respectiva secção no jornal New York Times, é uma dessas autoridades. De acordo com o comunicado de imprensa enviado às redações pela MUST-Fermenting Ideas, Eric Asimov, “por norma não participa em eventos internacionais deste tipo, mas estará em Portugal”.

Asimov assina livros de grande êxito editorial como “How to Love Wine: A Memoir and Manifesto”, “Wine With Food: Pairing Notes and Recipes From The New York Times’’ e “The New York Times Book of Wine’’.

Ao temido crítico do The New York Times, juntam-se mais dois convidados: José Vouillamoz e Geoff Kruth. Vouillamoz é apresentado como “a maior autoridade viva sobre castas, tendo-se especializado na sistematização da génese das milhares de castas internacionais tentando encontrar relações de parentesco e filiação entre as milhares de castas europeias”. O professor suíço “estabeleceu-se como a principal referência e fonte de conhecimento mundial sobre as diferentes variedades de uvas”.

Geoff Kruth é o presidente da Guild of Sommeliers, a associação que reúne os melhores escanções dos Estados Unidos. É também o criador e fundador da competição internacional de sommeliers “Top Somm”.

A Wine Summit vai ter lugar no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais, entre 7 e 9 de junho. Entre os organizadores, está o jornalista da TVI Paulo Salvador.