O mau tempo já fez desviar, esta quinta, feira, cinco aviões do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Os voos eram provenientes de Lisboa e da Alemanha. Tudo por causa da falta de visibilidade, num dia em que as rajadas de vento podem chegar aos 130 km/h.

Os voos foram desviados para Lisboa (um), Porto Santo (três) e Tenerife, nas Canárias, (um), revelou fonte aeroportuária, aqui citada pela Lusa.

O arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos laranja (para vento) e amarelo (para precipitação, vento e agitação marítima) até sábado.

De acordo com o IPMA, a costa Sul da ilha da Madeira tem aviso laranja até 09:00 de sexta-feira porque as rajadas de vento podem chegar aos 100 Km/h, enquanto nas regiões montanhosas o vento pode atingir os 130 Km/h.

A costa Sul tem ainda aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, e da chuva, com a previsão de aguaceiros, por vezes forte.

As regiões montanhosas também têm aviso amarelo por causa da chuva, com aguaceiros por vezes fortes. A partir de sexta-feira as rajadas de vento baixam de intensidade, passando para os 110 Km/h, e no sábado devem ficar-se pelos 95 km/h.

Na costa Norte da Madeira os avisos são amarelos devido à chuva, com a previsão de precipitação por vezes forte, do vento, com rajadas até aos 70 Km/h, e da agitação marítima, com a previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros.