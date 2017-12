A TAP vai assegurar um voo extraordinário destinado aos estudantes da Madeira que frequentam estabelecimentos do ensino superior fora da região para facilitar a deslocação ao arquipélago na época de Natal e Ano Novo.

Num comunicado, a companhia aérea referiu que esta “operação especial – Natal da Madeira” é assegurada “no âmbito do diálogo construtivo entre a TAP e o Governo Regional da Madeira, no sentido de procurar as soluções de viagem que melhor servem as necessidades dos madeirenses”.

Com base no regime de mobilidade aérea, os estudantes pagam por cada viagem 65 euros e os restantes residentes na Madeira 86, tendo as viagens um teto máximo de 400 euros.

A TAP informou que a viagem no sentido Lisboa-Madeira se realiza a 20 de dezembro, com partida às 15:50, e o regresso acontece às 11:05 do dia 1 de janeiro.

Para o efeito, os estudantes devem fazer a respetiva reserva até 10 de dezembro nas agências de viagem da Madeira.

A transportadora aérea adiantou que vai reforçar também a oferta de voos de ligação entre o continente e a Madeira no período de 16 de dezembro a 07 de janeiro, o que representa um aumento de 2.342 lugares em comparação com igual período de 2016.

