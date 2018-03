O nevoeiro que se regista em algumas ilhas dos Açores obrigou esta terça-feira ao cancelamento da ligação da Azores Airlines entre Lisboa e a Horta, na ilha Faial, afetando 131 passageiros, disse à agência Lusa fonte da companhia aérea açoriana.

O porta-voz da SATA/Azores Airlines, António Portugal, declarou que "a má visibilidade devido ao nevoeiro impediu a realização do voo Lisboa-Horta-Lisboa", com 68 passageiros que seguiam da capital para a ilha do Faial, enquanto 63 iriam fazer o percurso inverso.

A ligação só será reposta na quarta-feira", acrescentou.

Também devido ao nevoeiro o voo da SATA Air Açores entre a Terceira e a Horta divergiu para o Pico e os 64 passageiros "foram transportados de lancha", referiu ainda o porta-voz do grupo que assegura as ligações entre as nove ilhas açorianas e para fora do arquipélago.