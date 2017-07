O presidente da Associação Empresarial de Castelo Branco (AEBB), José Gameiro, disse este domingo que já foram recolhidas 20 toneladas de material naquele concelho, que estão em armazém, para as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande.

Vamos ter uma reunião com o vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande e com o provedor da Misericórdia local, no dia 6 de junho [quinta-feira], para articular a entrega do material recolhido e que está em armazém", explicou à agência Lusa José Gameiro, ainda a propósito do incêndio que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.