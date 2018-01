Um dos feridos do incêndio de Tondela morreu esta madrugada, elevando assim para 11 o número de mortos. A vítima estava internada no Hospital Santa Maria e morreu de madrugada, por volta das 03:00, confirmou a TVI junto de fonte hospitalar.

Trata-se de um homem, de 57 anos.

No hospital Santa Maria permanece internado um outro ferido do mesmo incêndio, de 70, que se mantém "estável".

Em Lisboa, encontram-se ainda internados no Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central) uma jovem de 15 anos, na Unidade de Queimados, com um quadro clínico "estável" e com a sua condição de saúde a "evoluir muito favoravelmente", segundo fonte da unidade hospitalar.

Para o Hospital de São Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental) foram transportados outros dois homens, de 70 e 51 anos, "que estão estáveis e continuam internados na Unidade de Cuidados Intensivos, onde têm vindo a recuperar", segundo fonte oficial desta unidade hospitalar.

O incêndio, que ocorreu a 13 de janeiro, destruiu o edifício da associação recreativa de Vila Nova da Rainha.

O incêndio deflagrou numa altura em que se encontravam mais de 60 pessoas na associação a participar num torneio de sueca.

O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar o que aconteceu, estando o Departamento de Investigação e Acção Penal de Viseu a ser coadjuvado pela Polícia Judiciária.

