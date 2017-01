São cada vez menos os casos de gripe em Portugal. Agora com uma taxa de 44,6% por cada 100 mil habitantes, o que comprova a tendência decrescente da atividade gripal.

Os dados foram divulgados, esta quinta-feira, no Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, pelo Instituto Nacional de Saúde.

Os valores dizem respeito à semana entre o dia 16 e 22 de janeiro e indicam sinais de estabilização na atividade gripal. Tendo sido identificado apenas um caso de síndrome gripal positivo para o vírus da gripe do subtipo A (H3), o mais frequente causador de epidemias gripais.

De acordo com as previsões divulgadas no documento, até à terceira semana de janeiro "foram analisados 788 casos de síndrome gripal, dos quais 442 deram positivo para o vírus da gripe."

A época gripal iniciada em outubro de 2016 irá terminar apenas em meados de maio deste ano.