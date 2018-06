A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 39 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de uma filha e de uma outra criança, ambas com seis anos, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Segundo um comunicado da PJ, os factos criminosos ocorreram no concelho de Ílhavo, apontando os indícios até ao momento colhidos pela investigação no sentido de os abusos sexuais terem perdurado por período indeterminado.

O caso chegou agora ao conhecimento das autoridades, na sequência de “comportamentos inapropriados da menor em contexto do relacionamento interpares na escola”, que se revelaram indiciadores dos abusos de que era vítima, refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, o homem aproveitava os momentos decorrentes da dinâmica familiar em que se encontrava sozinho com as crianças, para praticar os crimes, uma vez que a outra vítima é amiga da filha e, por essa razão, visita de casa.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência, proibição de contactos com as vítimas e proibição de se aproximar das residências de ambas, bem como das escolas que frequentam.