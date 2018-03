Um homem matou, este sábado, a mulher com uma pancada na cabeça, em Manique de Cima, em Sintra. A vítima tinha 59 anos e o agressor, que entretanto foi detido, tem 61, adiantou fonte policial à TVI.

O crime terá ocorrido pelas 02:13. Depois disso o homem telefonou ao filho de ambos, que alertou as autoridades.

Vítima e agressor têm nacionalidade portuguesa, mas têm nomes que remetem para a Europa de Leste.

Além da GNR, estiveram no local elementos dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, com dois veículos e cinco operacionais e uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM.

Quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com a vítima em paragem cardiorrespiratória, procederam às manobras de suporte básico de vida até à chegada do INEM, que acabou por declarar o óbito no local.