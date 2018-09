Uma mulher foi violada, esta quarta-feira à noite, no Cacém. O crime aconteceu por volta das 23:30, no cruzamento entre a rua Luís de Camões e rua Almeida Garret, numa zona habitacional, sem que os vizinhos se apercebessem do sucedido.

Inicialmente, a jovem foi abordada pelo suspeito, que a apalpou. A jovem confrontou o homem, que lhe pegou no pescoço com violência, tentando sufocá-la, para que ela não pudesse pedir socorro, rasgou-lhe a roupa e violou-a.

A jovem conseguiu soltar-se pedir ajuda, momento em que o agressor fugiu, em direção à estação de comboios. A vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital Amadora Sintra.

Na segunda-feira, duas mulheres apresentaram queixa por violação em Queluz. As autoridades acreditam que se trata de casos isolados, embora tenham características em comum, nomeadamente, o facto de os crimes terem sido cometidos nas imediações de estações de comboios.