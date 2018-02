Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária, por suspeita de ter praticado vários crimes de violação e roubo na via pública, em Lisboa, sendo as vítimas turistas. Os crimes ocorreram no último mês.

Até ao momento, foram identificadas três vítimas, todas estrangeiras, com idades entre os 20 e os 30 anos. As mulheres estavam em Portugal “de férias ou em atividades escolares”, diz a PJ em comunicado.

O suspeito mora em Lisboa e é “conhecedor dos locais da cidade onde, durante o período da noite e madrugada, é frequente a circulação apeada de mulheres, quase sempre a caminho das suas residências ou dos seus locais de pernoita”.

O detido “abordava as vítimas inesperadamente, com bastante violência física”, e arrastava-as para “locais mais recatados”. Aí, praticava as agressões sexuais e ainda lhes roubava dinheiro e outros objetos, “como telemóveis”.

A PJ ainda está a investigar se este suspeito cometeu mais crimes deste género.

O jovem de 19 anos foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.