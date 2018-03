A Polícia Judiciária (PJ) de Braga está a investigar o caso de uma alegada violação de uma mulher de 50 anos em Paredes de Coura.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa, "dada a gravidade do crime em causa a investigação passou para a alçada da PJ", adiantando ainda que a mulher "foi transportada para o hospital de Santa Luzia".

A alegada violação ocorreu na segunda-feira, na casa da vítima, na União de Freguesias de Paredes de Coura e Resende, "desconhecendo-se a identidade do agressor".

"A queixa foi formalizada hoje [terça-feira], cerca das 15:00, no posto local da GNR por familiares que se aperceberam que algo se teria passado com a mulher", indicou a fonte.

A vítima "sofre de perturbações psiquiátricas, relacionadas com esquizofrenia".

Ao local compareceu uma ambulância de INEM, com dois operacionais dos bombeiros voluntários e uma patrulha da GNR, com dois militares.