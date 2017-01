Um médico que exercia funções no hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, foi acusado de cinco crimes de violação e outro de importunação sexual, foi anunciado esta sexta-feira.

Segundo a coordenação do Ministério Público da Comarca dos Açores, ao arguido, de 35 anos e de nacionalidade cubana, foi requerida ainda a aplicação da pena acessória de proibição do exercício da profissão de médico.

O arguido mantém-se, cautelarmente, proibido de se ausentar da ilha de São Miguel e suspenso do exercício daquela profissão”, adianta, em nota publicada no sítio na Internet do Ministério Público.

Em agosto, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção do médico pela alegada prática de dois crimes de abuso sexual de pessoa internada.

Em comunicado emitido na ocasião, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ referiu que os crimes terão sido cometidos “no interior de um gabinete médico do serviço de urgência de uma unidade hospitalar”.

A vítima, de 33 anos de idade, havia dado entrada naquele serviço, em estado febril e com dores de ouvidos e garganta”, acabando por sofrer abusos por parte do clínico, “altura em que fugiu do gabinete e foi pedir ajuda”, acrescentou o comunicado.

Fonte da assessoria de imprensa do hospital do Divino Espírito Santo informou então que a unidade iria “avançar com um processo de averiguações”.