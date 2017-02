Uma rapariga de 24 anos foi vítima de um alegado crime de violação, nesta terça-feira, numa residencial na zona da Boavista, no Porto.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP, citado pela Lusa, o suposto crime terá ocorrido entre as 09:35 e as 09:52, no interior de um quarto da residencial, tendo como vítima uma jovem de nacionalidade espanhola.

“A jovem acusa um homem que falava português e aparentava ter entre os 21 e os 30 anos”, informou a PSP.

A vítima contou que “o homem entrou no quarto e, sob ameaça de arma branca, idêntica a uma faca de cozinha, a violou”, acrescentou a fonte.

A jovem foi assistida no Hospital de São João do Porto e o caso foi entregue à Polícia Judiciária.