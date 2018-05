O Ministério Público acusou um homem de matar uma mulher que vivia com ele e de enterrar o corpo numa zona de mato em Vila Nova de Gaia, em 2015, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

Na sua página oficial, a procuradoria refere que o arguido, de nacionalidade brasileira, tal como a vítima mortal, está acusado pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e falsificação.

De acordo com a acusação, cita na PGD, a 01 de outubro de 2015, pelas 05:00, o homem matou a mulher que vivia com ele em sua casa, no Porto, tendo posteriormente ocultado o corpo num quarto da casa.

Pelas 13:00, o arguido envolveu o cadáver num lençol e transportou-o na bagageira do carro até uma zona de mato em Vilar de Andorinho, em Vila Nova de Gaia, enterrando-o, salientou.

A procuradoria adiantou ainda que o arguido, em prisão preventiva, foi ainda acusado de a 28 de setembro de 2017, quando detido no cumprimento de um mandado de detenção europeu, em França, ter exibido um cartão de cidadão português falso onde figurava como titular.