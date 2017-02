A estação de metro de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, vai estar encerrada de sábado à noite a domingo à tarde devido a uma intervenção técnica, informou esta sexta-feira a empresa Metro do Porto.

Em causa está a estação terminal da Linha Amarela (D), que liga o Hospital São João a Vila Nova de Gaia, e o período de encerramento tem início às 20:00 de sábado, terminando às 14:00 de domingo.

Nota da Metro do Porto explica que nesse período o fim da operação comercial em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, far-se-á na estação D. João II.

Este condicionamento deve-se à necessidade de utilizar equipamentos de grandes dimensões para retirar um veículo do metro que se encontra acidentado no interior da estação de Santo Ovídio.

A Metro do Porto informa que a composição será retirada com o apoio de gruas, sendo posteriormente transportada por modo rodoviário para as oficinas de Guifões, Matosinhos.

Também entre as 20:00 de sábado e as 14:00 de domingo, e pelo mesmo motivo, haverá constrangimentos à circulação automóvel na envolvente à mesma estação.