Em abril, a ponte do Infante, que estabelece a travessia entre o Porto e Gaia, vai para obras em abril, para reparação do piso e iluminação. O concurso será lançado na próxima semana.

Um memorando de entendimento relativo à manutenção da ponte do Infante foi assinado esta sexta-feira, envolvendo o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, e o de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Além do tabuleiro, a obra de cerca de 80 mil euros, que será paga pela câmara do Porto, inclui reparações nas infraestruturas ligadas às águas pluviais e à iluminação.

O Porto faz a primeira intervenção e a próxima será feita pela câmara de Gaia", referiu na ocasião o autarca Rui Moreira, justificando a alternância por se tornar "mais simples do ponto de vista da contratação".

De acordo com Rui Moreira, as obras devem terminar no verão e a próxima intervenção será feita "dentro de quatro a cinco anos".

Ultrapassado o impasse sobre a ponte

As obras na Ponte do Infante surgem enquadradas num memorando de entendimento que deverá acabar com o impasse sobre as responsabilidades de manutenção da infraestrutura.

Passam a ser as câmaras a ter a responsabilidade de cuidar do tabuleiro, o que inclui tarefas de manutenção e conservação, drenagem, iluminação e sinalização, entre outros equipamentos.

Já a infraestrutura, a obra de arte, será da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, que será responsável pelas monitorizações.

Presente na assinatura do memorando, o ministro Pedro Marques considerou que se "resolve um problema com 20 anos", garantindo "mais segurança, melhor mobilidade, mais coesão territorial".

Sobre a responsabilidade estrutural da ponte, que ficará a cargo das Infraestruturas de Portugal, o ministro promete uma atenção contínua.