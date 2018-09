Um homem já cadáver foi retirado do rio Ave ao final da tarde desta terça-feira na localidade de Ponte de Serves, em Vila Nova de Famalicão, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave.

Segundo a fonte, o alerta para "um corpo a boiar" foi dado às 17.02 "por um popular que passava numa ponte na freguesia de Pedome".

Aquela corporação esteve no local com três viaturas e oito operacionais, tendo sido também mobilizada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e ainda a GNR.