Uma pessoa foi atropelada mortalmente, nesta quarta-feira, pelo metro do Porto, na zona da estação da Azurara, em Vila do Conde, confirmou a TVI24 junto de fonte do INEM.

O alerta foi recebido às 10:05 e o óbito acabou por ser declarado no local.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, citado pela Lusa, “a vítima ficou debaixo da composição”.

No local esteve a viatura médica do hospital Pedro Hispano, a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM, os bombeiros de Vila do Conde e as autoridades policiais.

A circulação do metro foi completamente normalizada, pelas 12:00, na linha Vermelha, na zona de Vila do Conde, depois de um corte de cerca de duas horas.