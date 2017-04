O Ministério Público (MP) acusou um homem de tentar matar com uma caçadeira, em novembro de 2016, a mulher, a filha, o filho e a namorada deste, em Vila do Conde, adiantou a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

Segundo a acusação, cita na nota da procuradoria, os factos ocorreram numa fábrica de confeções situada no mesmo edifício da habitação do arguido, em Macieira da Maia, em Vila do Conde, no dia 29 de novembro de 2016, altura em que o homem iniciou uma discussão com o filho, por causa do giro da fábrica, que se estendeu à mulher, filha e namorada do filho.

Na sequência dessa discussão, o homem atingiu o filho com um golpe de tesoura e, depois, foi buscar uma espingarda caçadeira e disparou contra a porta de uma dependência da fábrica onde as vítimas se tinham refugiado, explica a PGD.

Os ofendidos fugiram para uma bouça e ligaram para a polícia que, chegada ao local, deteve o homem ainda na posse da arma.

O arguido, em prisão preventiva - medida de coação mais gravosa -, está acusado pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada, detenção de arma proibida e ameaça agravada.