A cidade do Porto foi considerada o melhor destino europeu de 2017 pelo site "European Best Destinations". Os resultados da votação online, que decorreu durante as últimas três semanas, foram conhecidos esta sexta-feira. O site destaca que "nunca a votação foi tão unânime".

Esta é a terceira vez que a cidade invicta recebe esta distinção, depois de também ter sido eleita como o melhor destino europeu em 2012 e em 2014.

O Porto foi eleito entre uma lista que reunia 20 cidades europeias. O "European Best Destinations" sublinha que a cidade foi escolhida por viajantes de todo o mundo, dos Estados Unidos à Coreia do Sul.

"Com os votos dos viajantes mundiais de 174 países, o Porto ganha este título europeu pela terceira vez (2012, 2014, 2017). Viajantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Dinamarca, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Irlanda e Canadá votaram o Porto no primeiro lugar nesta competição."

O site destaca a história, a arquitetura, a cultura, a gastronomia e o comércio da cidade.

"O Porto tem o charme das cidades que coabitam com o seu rio. Pode passear ao longo do Rio Douro, sobrevoar a cidade através de um helicóptero ou descobrir a arquitetura, as paisagens fantásticas e as pontes magníficas através de um cruzeiro. O Porto também é uma cidade de mar e uma curta viagem de elétrico leva-o até às praias na Foz do Douro, cara-a-cara com o Atlântico", destaca o "European Best Destinations".

No segundo lugar da votação ficou Milão, Itália, em terceiro Gdansk, na Polónia, em quarto Atenas, na Grécia, e em quinto San Sebastian, em Espanha.

Entre as 20 cidades finalistas encontravam-se, além das citadas, Viena (Áustria), Berlim (Alemanha), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Praga (República Checa), Basileia (Suíça), Stari Grad (Croácia), Wild Taiga (Finlândia), Sozopol (Bulgária), Roterdão e Amesterdão (Holanda), Roma (Itália), Paris e Bonifacio (França), Madrid (Espanha).