O arquipélago da Madeira está, nesta terça-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas e chuva, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, o aviso amarelo vigora até às 15:00 de hoje.

A Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até às 12:00.

Segundo o Instituto, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa do mau tempo, o movimento no Aeroporto da Madeira esteve condicionado na segunda-feira devido à fraca visibilidade e ventos, tendo sido canceladas seis ligações, além de um voo que divergiu para o Porto Santo.

As condições atmosféricas na segunda-feira também impediram a aeronave da Aerovip, que assegura as ligações entre as ilhas do arquipélago, de “descolar do Porto Santo, onde ficou a aguardar uma melhoria das condições do tempo”, segundo fonte aeroportuária.