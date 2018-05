Uma derrocada num depósito de água, em Venda Nova, na Amadora, fez esta segunda-feira um ferido grave. Segundo a TVI24 apurou no local, trata-se de um homem que ficou preso pelas pernas nos escombros.

"Quando chegámos ao local encontrámos este cenário nada fácil de resolver visto a altura e a estrutura. A estrutura está instável, tem uma vítima no meio, presa pelas pernas. Neste momento foi sedado pela equipa médica da VMER e estamos à espera de um meio mais pesado para conseguir desviar a estrutura e retirar a vítima", afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, Mário Conde, aos jornalistas.

O alerta foi dado às 9:58.

No local está a PSP e os Bombeiros Voluntários da Amadora e os Bombeiros do Estoril com 22 elementos apoiados por 9 viaturas.