O despiste de um camião na Via de Cintura Interna (VCI), junto à Ponte do Freixo, pelas 17:00, obrigou ao corte do trânsito no sentido Porto-Gaia para a limpeza do gasóleo derramado na via, informou fonte da PSP.

O trânsito foi normalizado cerca das 19:55.

A divisão de trânsito do Porto adiantou, no entanto, que ainda pode haver ainda algum “aparato”.

Segundo a PSP do Porto, o despiste do camião, pouco após a curva da descida da Via de Cintura Interna, para a Ponte do Freixo, na direção a Vila Nova de Gaia, não causou feridos.