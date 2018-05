A GNR deteve na cidade fronteiriça de Valença, no distrito de Viana do Castelo, um homem de 44 anos que devia estar a cumprir pena em Espanha por tráfico de três toneladas de haxixe.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo em contacto com a agência Lusa, o cidadão espanhol, foi condenado no seu país, em 2013, a nove anos de prisão, "já se encontrava em Portugal há cerca de um ano".

Cumpriu quatro anos de prisão, saiu em precária e fugiu", adiantou.

O homem, sobre quem pendia um Mandado de Detenção Europeu, emitido pelas autoridades espanholas, foi detido na sequência de uma investigação realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal(NIC) da GNR de Valença e é hoje presente ao Tribunal da Relação em Guimarães.