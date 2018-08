O presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa) anunciou hoje que a vaga de calor que se registou nos últimos dias provocou "perdas de produção total em alguns viticultores da região de Lisboa".

A produção da segunda maior região vinícola do país "poderá vir a cair entre 15% a 20%", refere a CVR Lisboa, em comunicado.

Ainda sem a avaliação de perdas concluída, a Comissão adianta já que as perdas ascendem a centenas de milhares de euros, devido a quebras sobretudo em determinadas castas (como a Castelão) e vinhas mais novas", refere a CVR Lisboa.

Acreditamos que esta situação afetará essencialmente a quantidade, mantendo-nos por outro lado absolutamente convictos de que o ano será de elevadíssima qualidade em toda a região", adianta Bernardo Gouvêa, citado no comunicado.

A CVR Lisboa "adianta que até dia 15 de agosto fará, em conjunto com as associações de viticultores da região e outras entidades, uma avaliação mais precisa e final do total de perdas em produção e em valor", de forma a procurar apoios para os viticultores da região.

A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa é a entidade responsável pela promoção e certificação dos vinhos daquela região.