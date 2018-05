Os 264 municípios portugueses que se registaram para receber apoios financeiros da Comissão Europeia no âmbito da iniciativa WiFi4EU, que visa internet grátis na Europa, têm de submeter a sua candidatura na terça-feira.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) indica que podem submeter candidatura os municípios que “já tenham feito o registo no portal [da iniciativa WiFi4EU], bastando para tal clicar no botão que será disponibilizado para o efeito”.

Uma vez que os pedidos serão considerados por ordem de entrada – com base no princípio ‘primeiro a chegar, primeiro servido’, ou ‘first come, first served’ –, é conveniente que os candidatos submetam as suas candidaturas às 12:00 de Portugal Continental em ponto”, ressalva o regulador das telecomunicações.