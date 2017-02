Adriana Calcanhotto acaba de estrear-se como professora na Universidade de Coimbra e depois da sua primeira aula, esta quarta-feira, disse que o Brasil "precisa" da UC "como nunca". Porquê? Porque a histórica instituição portuguesa pode ajudar o seu país na educação, que está a viver "uma tragédia anunciada".

A cantora brasileira mostrou-se disposta para "o que for necessário", por forma a que a instituição que agora a acolhe possa "inspirar os estudantes brasileiros" à "transmissão do conhecimento, ao amor pela transmissão do conhecimento".

O seu país está "a viver uma tragédia anunciada" na educação, tendo "perdido gerações" e a Universidade de Coimbra pode ajudar nessa matéria, até porque o executivo liderado pelo presidente Michel Temer "não dá sinais melhores", disse à Lusa.

A artista brasileira considera, no entanto, que o resultado não é de agora, "mas uma coisa de muitos anos, infelizmente".

"Eu ando pelo mundo"

Adriana Calcanhotto deu hoje a 'masterclass' "Eu ando pelo mundo", que remete para uma das suas canções. Esta foi a primeira de muitas iniciativas da embaixadora da UC no Brasil, que vão decorrer durante este semestre, entre aulas abertas, palestras, ateliês e exposições.

A professora convidada da Faculdade de Letras deu uma aula centrada no seu percurso enquanto artista, classificando-a de "eu, eu, eu".

"Era difícil falar de mim própria", notou a artista, realçando que as outras aulas serão sobre assuntos que gosta de estudar e de pensar, como a poesia brasileira e portuguesa e a alta poesia veiculada pela música - desde a Grécia até "ao fenómeno que se dá no Brasil".

Calcanhotto falou deste semestre como uma "maravilha" que está a viver, por poder dar "aulas sobre coisas que não se ensinam", pela "oportunidade de conviver com os professores" e de frequentar bibliotecas, bem como pela possibilidade de aprofundamento da "relação entre a Universidade de Coimbra e o Brasil".

A artista brasileira contou com um auditório meio cheio, com muitos estudantes brasileiros, entrecortando a aula com algumas músicas, apenas acompanhadas de viola, como "Devolva-me", "Esquadros" ou "Traduzir-se".

O Brasil é a origem da maioria dos estudantes que têm ingressado na Universidade de Coimbra ao abrigo do estatuto do estudante internacional, em que os alunos pagam cerca de sete mil euros de propinas, contra pouco mais de mil euros para portugueses.