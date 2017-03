O Instituto Politécnico de Portalegre distinguiu, nesta quinta-feira, a TVI24 pelo jornalismo de excelência.

Canal e site receberam o tributo no âmbito da realização das XXI Jornadas de Jornalismo, as mais antigas do país.

Tributo de Jornalismo à @tvi24 A post shared by Jornadas da Comunicação (@jornadas_esecs) on Mar 16, 2017 at 8:11am PDT

Estas jornadas, as mais antigas do país, juntam alunos e antigos alunos do Politécnico para debater a profissão de jornalista e o jornalismo, com a realização de debates e workshops.