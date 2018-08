A GNR anunciou esta segunda-feira a apreensão de 19 carros que participariam em corridas ilegais na autoestrada A25, na zona de Teivas, no concelho de Viseu, e que se encontravam alterados.

Segundo a GNR, a apreensão das viaturas ocorreu no domingo, durante uma operação especial de prevenção criminal nas áreas de serviço de Teivas da A25, por ser um local "onde ocorrem corridas ilegais de veículos automóveis e de motociclos".

Durante a operação, foram fiscalizadas cerca de 80 viaturas, resultando em 71 autos de contraordenação e na apreensão de 19 veículos", refere a GNR, em comunicado.

A GNR explica que os 19 veículos foram apreendidos "devido a alterações de caraterísticas e transformações construtivas e funcionais".

Durante a operação, foram detidas duas pessoas por condução sob efeito de álcool.

A GNR registou ainda 67 autos de contraordenação por infração ao Código da Estrada, entre os quais 33 por excesso de velocidade e 20 por alteração das características dos veículos, e quatro autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, que resultaram na apreensão de 11 doses de haxixe.

Esta operação contou com a colaboração do Destacamento Territorial de Viseu e dos Núcleos de Investigação Criminal de Viseu e Mangualde da GNR, do Instituto de Mobilidade e dos Transportes e da Ascendi (concessionária da A25).