O Oceanário de Lisboa tem novos peixes. Apesar de ainda "juvenis", na idade adulta terão mais de metro e meio. São cinco tubarões-de-port-jackson, quatro machos e uma fêmea, que se encontram no aquário "Peixes do Sul da Austrália".

São os primeiros da espécie, em todo o mundo, a nascer em cativeiro. Distinguem-se pelo género e padrão de cor.

Estes animais, que são capturados acidentalmente nas redes de pesca, alimentam-se durante a noite e passam o dia deitados em fundos arenosos de grutas. Os machos e as fêmeas passam o ano separados e só se encontram para acasalarem. As fêmeas põem cerca de 12 ovos e, um ano depois, os pequenos tubarões nascem com cerca de 20 centímetros. Na idade adulta podem atingir um metro e sessenta e cinco centímetros.

Os ainda "juvenis" tubarões-de-port-jackson são alimentados duas vezes por dia com camarões, lulas e peixe.

Para que no futuro se possa "promover e manter a excelência do bem-estar animal, uma equipa de biólogos e o veterinários monitorizaram o desenvolvimento embrionário dos tubarões, através de ecografias e endoscopias, recolhendo dados para o estudo da sua reprodução, essenciais para o controlo das populações", explica o Oceanário de Lisboa através de um comunicado.

Os tubarões-de-port-jackson que nasceram entre 2013 e 2015, juntam-se agora às outras espécies, que se podem observar no Oceanário de Lisboa, e ajudam a promover o conhecimento e conservação da biodiversidade marinha.