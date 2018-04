Uma fuga de pressão de vapor de água numa lavandaria e tinturaria industrial na Trofa causou hoje queimaduras de terceiro grau em dois homens, de 28 e 42 anos, que foram conduzidos para o Hospital São João, no Porto.

Fonte dos Bombeiros da Trofa confirmou à agência Lusa o incidente que aconteceu na empresa LYDTE, cerca das 19:00, e que fez com que ambos "tenham sofrido queimadoras do terceiro grau em grande parte do corpo".

Para além daquela corporação, estiveram no local as viaturas médicas de emergência e de reanimação do Hospital de Vila Nova de Famalicão e do Hospital São João, bem como a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso.

A GNR da Trofa esteve no local a registar a ocorrência.