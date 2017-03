Olhos amendoados, rosto arredondado, pescoço curto e largo, mãos e pés pequenos e quadrados, estatura mais baixa e constante sorriso. Estas são algumas características de quem possui trissomia 21 ou síndrome de Down. São pessoas que têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças, mas que precisam de ser estimuladas e acompanhadas por profissionais de saúde para terem uma melhor qualidade de vida.

O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado a 21 de março, foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2006. Amplamente divulgada, a data tem por finalidade informar sobre o tema e reduzir a origem do preconceito. Por outras palavras, combater o “mito” que teima em transformar uma diferença num rótulo, numa sociedade cada vez mais sem tempo, sensibilidade ou paciência para o “diferente”.

Esta terça-feira, a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (APPT21) apresentou no Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças, em Lisboa, as recomendações de base empírica para a prática clínica relacionada com o acompanhamento de pessoas com Trissomia 21. Trata-se de um documento muito extenso e complexo e que tem por objetivo a fixação de normas de atuação aos mais diversos níveis, relativos ao acompanhamento de pessoas afetadas por esta síndrome.

Nesse documento sublinha-se que, habitualmente, logo a seguir à revelação de que o filho tem um défice cognitivo, os pais atravessam uma fase de grande instabilidade emocional, não sendo raros os fenómenos de rejeição. Até há pouco atrás, em diversos países, mesmo no espaço europeu, muitos dos bebés com trissomia 21, eram abandonados e entregues a orfanatos, onde uma elevada percentagem acabaria por morrer antes de terminado o primeiro ano de vida. Na nossa cultura, algum tempo depois, os pais acabam por aceitar o facto, com resignação, e deixam, quase sempre, transparecer uma boa adaptação à nova realidade.

Muitas pessoas pensam que sabem, mais ou menos, o que é a Síndrome de Down. Para outras, o nome não traz nada à mente até que ouvem "mongolismo" ou "mongoloide", um termo que é tão comum como politicamente incorreto.

A TVI24 convidou dois especialistas – Miguel Palha, pediatra do Neurodesenvolvimento, diretor clínico do Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças, Fundador da APPT21, e Maria João Palha, Interna de Pediatria do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (Hospital de Santa Maria) - a esclarecerem algumas afirmações que têm permanecido no tempo e que, na maioria, só conseguem estereotipar as centenas de pessoas que nascem com trissomia 21.

AFIRMAÇÃO: A trissomia 21 é hereditária

“MITO: A trissomia 21, como o próprio nome indica, deve-se sempre à presença de uma dose tripla do cromossoma 21 em vez da dose dupla habitual. Ocorrem essencialmente três tipos de alterações cromossómicas:

1 - Trissomia 21 livre ou simples (95% dos casos): existe um cromossoma 21 extra, que resulta de um erro anterior à fertilização. Sabe-se que a probabilidade aumenta com a idade materna à data do parto (exemplo: aos 30 anos 1/900; aos 40 anos 1/100). Sendo situação acidental, não representa um risco de recorrência particularmente aumentado para outros filhos; por outras palavras, não é uma situação hereditária .

2 - Trissomia 21 em mosaico (2%): coexistem 2 linhas celulares, uma normal e outra com um cromossoma 21 supranumerário e que resulta de um acidente pós fertilização. Tal como o anterior, não representa risco de recorrência apreciável. Ou seja, não é uma situação hereditária .

2 - Trissomia 21 por translocação desequilibrada entre cromossoma 21 e outro cromossoma acrocêntrico (3%). Apenas neste tipo de trissomia se justifica realizar cariotipo aos pais, pois em cerca de metade dos casos um dos progenitores é portador de uma translocação equilibrada, tendo risco aumentado para a sua descendência .”

AFIRMAÇÃO: A trissomia 21 é uma doença

“VERDADE: A trissomia 21 é uma doença genética (Três cromossomas 21 em vez dos dois habituais) que se acompanha, quase invariavelmente, de uma Perturbação do Desenvolvimento Intelectual (vulgo atraso mental).”

AFIRMAÇÃO: A maioria das crianças com trissomia 21 nasce de mulheres mais velhas

“MITO: Sabe-se que a probabilidade de ocorrência de trissomia 21 aumenta com a idade materna à data do parto (exemplo: aos 30 anos 1/900; aos 40 anos 1/100); mas como a maioria das gravidezes se verifica em idades mais baixas (maior fertilidade feminina), a maior parte das crianças com trissomia 21 nasce de gravidezes em mulheres relativamente mais novas.”

AFIRMAÇÃO: Uma pessoa que nasce com trissomia 21 é incapaz de ser autónoma

“VERDADE: A larga maioria das pessoas com trissomia 21 não consegue atingir uma plena autonomia pessoal e comunitária, requerendo, quase sempre, algum tipo de apoio. Mas, num quadro de Perturbação do Desenvolvimento Intelectual, os níveis de autonomia podem considerar-se relativamente bons.”

AFIRMAÇÃO: As pessoas que nascem com trissomia 21 morrem cedo

“MITO: No passado, antes da antibioticoterapia e da cirurgia cardíaca, uma elevada percentagem das pessoas com trissomia 21 morria precocemente, geralmente antes de completada a primeira década de vida. No presente, mercê da notável evolução da medicina, a esperança média de vida, ainda inferior à da população geral, atinge valores impensáveis há décadas atrás. Estima-se que a esperança média de vida à nascença ultrapasse, atualmente, os 60 anos.”

AFIRMAÇÃO: As pessoas com trissomia 21 apresentam sempre, mesmo que sem grande significado, uma cardiopatia congénita estrutural

“FALSO: A prevalência de cardiopatia congénita estrutural é de cerca de 50%!”

AFIRMAÇÃO: A mortalidade dos recém-nascidos com trissomia 21 é de cerca de 20%

“FALSO: A mortalidade dos recém-nascidos com trissomia 21 é um pouco maior do que a população geral (0,3% ou 3/1000), as mais das vezes por infeção ou por cardiopatia congénita.”

AFIRMAÇÃO: Os meninos com trissomia 21 devem ser colocados em creches especiais

“FALSO: Os meninos com trissomia 21, tal como acontece com ou outros meninos com ou sem doenças conhecidas, devem ser colocadas em creches triviais, sem qualquer necessidade de apoios ou dispositivos especiais. Toda a intervenção deverá ser prestada naturalmente, em ambientes naturais e aproveitando as rotinas naturais do próprio e dos outros.”

Leia aqui, na íntegra, as recomendações de base empírica para a prática clínica relacionada com o acompanhamento de pessoas com trissomia 21:

