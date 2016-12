A TAP abriu um inquérito à morte de um comissário de bordo vítima de malária cerebral, segundo avançou a RTP.

“Vamos apurar tudo o que esteve na origem desta situação e proceder de acordo com aquilo que for possível melhorar”, disse Cristina Correia, Relações Públicas da TAP.

O jovem de 27 anos morreu na madrugada do dia de Natal, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Pedro Ramalho terá sido picado por um mosquito numa viagem a São Tomé e Príncipe, com escala no Gana, no início de dezembro.

O diagnóstico foi alegadamente mal feito. Os sintomas foram confundidos com uma gripe e acabou por ser tarde demais. Os colegas manifestaram a revolta nas redes sociais.

Não é conhecido o número de tripulantes infetados, mas o sindicato diz ter conhecimento de outros em que o diagnóstico também falhou.

O sindicato que representa o pessoal de voo pede uma maior pressão por parte da companhia aérea portuguesa junto das autoridades de saúde.

"Uma empresa com o tamanho da TAP é diferente conseguir que este procedimento médico seja corrigido para salvaguardar estas situações", afirmou Nuno Veiga da Fonseca, do SNPVAC.

Segundo o sindicato, a TAP tem 2.600 tripulantes de cabina que voam para zonas endémicas.