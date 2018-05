O Tribunal de Coimbra condenou esta quarta-feira à pena máxima de 25 anos de prisão o autor da morte de um segurança com 14 tiros à porta de uma discoteca da cidade, em 2017.

O caso remonta a 8 de janeiro de 2017, quando o jovem terá disparado 14 tiros contra um homem de 30 anos, Ismael Soares, tido como segurança informal no Avenue Club, depois de se ter gerado uma discussão seguida de agressão entre a sua namorada e a gerente daquela discoteca de Coimbra.

Nas alegações finais, o Ministério Público tinha pedido 25 anos de prisão para o arguido, atualmente com 22 anos, que o coletivo de juízes entendeu ser a pena adequada para o crime praticado.

Apanhado em Vigo

O cidadão brasileiro, autor do homicídio seria detido em Vigo, Espanha, após ter fugido na sequência da ocorrência a 8 de janeiro, numa operação conjunta entre a Polícia Judiciária e as autoridades espanholas.

Conhecido por "brasileiro" ou "Neymar", o fugitivo era o principal suspeito de ter assassinado a vítima com disparos de arma de fogo.

A vítima era um homem com cerca de 30 anos, natural da Guiné-Bissau, que fazia habitualmente serviço de segurança naquele estabelecimento de diversão noturna, no centro de Coimbra, no exterior do qual se verificou o tiroteio.