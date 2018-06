O colectivo do Juízo Central da Comarca da Madeira condenou Leonel Correia, o homem que matou o chefe dos Carreiros do Monte a 11 de Janeiro do ano passado, a 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e detenção ilegal de arma.

O acórdão conhecido na tarde desta terça-feira no Funchal condena ainda o antigo carreiro a pagar uma indemnização de 120 mil euros à viúva e às duas filhas de Norberto Gouveia.

O tribunal deu como provados a generalidade dos factos da acusação”, declarou a presidente do coletivo, Teresa Miranda, no decorrer da leitura resumida do acórdão.

O caso envolveu o antigo carreiro Leonel Correia, de 53 anos, a receber uma pensão de invalidez, que alvejou com seis tiros o seu antigo chefe, aparentemente por este não lhe arranjar um cargo nos órgãos sociais da associação de Carreiros do Monte, organismo ligado à atividade turística dos homens que conduzem carros de vime descendo as encostas do Funchal.

A vítima era o presidente da Associação dos Carreiros do Monte, os condutores dos típicos carros de cesto da Madeira, que foi atingido por uma arma de fogo de calibre 6.35 milímetros “na cabeça, no pescoço e coluna vertebral”.

O Ministério Público pediu a condenação do arguido a 20 anos de cadeia, sendo que o advogado que representou a família da vítima pediu a pena máxima de 25 anos de cadeia para o antigo carreiro, que está em prisão preventiva.