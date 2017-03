O tribunal de Penafiel condenou um homem residente em Amarante a cinco anos de prisão por crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que começou a investigar o caso em 2011, durante dois anos, acrescenta que o tribunal determinou ainda penas de multa para cinco cidadãos estrangeiros, oriundos de países africanos do Magreb, envolvidos nos ilícitos.

O principal arguido, cidadão nacional, estava acusado da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, estando os restantes arguidos, todos cidadãos estrangeiros, acusados da prática do crime de falsificação de documentos", lê-se no comunicado do SEF.