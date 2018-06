Um homem foi detido pela Polícia Judiciária em Torres Vedras por ser suspeito de ter asfixiado um amigo até à morte, foi hoje anunciado.

O crime terá ocorrido na sexta-feira, depois de a vítima, de 67 anos e residente na Ericeira, Mafra, se ter deslocado a casa do alegado homicida, de 53 anos, em Casais da Arruda, ambas as localidades no distrito de Lisboa, disse fonte policial à agência Lusa.

Ambos teriam combinado encontrar-se aí e, por razões desconhecidas, o presumível autor do crime terá asfixiado o amigo até à morte, pondo-se em fuga no veículo da vítima.

O corpo permaneceu na habitação e, já durante o dia de sábado, foi avistado por um vizinho que, ao final desse dia, alertou a GNR.

A força de segurança deslocou-se ao local, recolheu indícios de crime e remeteu a investigação para a Polícia Judiciária.

A viatura foi abandonada e localizada pela GNR em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

O alegado homicida acabou também por ser localizado e detido por suspeitas dos crimes de homicídio consumado e furto de uso de veículo.

O detido está a ser presente no Tribunal de Torres Vedras para lhe serem aplicadas medidas de coação.