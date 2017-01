Em Sintra, esta quarta-feira, na apresentação do programa "Tribunal +", a ministra da Justiça garantiu que os funcionários municipais destacados para trabalhar nos tribunais que reabriram no interior do país vão apenas desempenhar "funções de apoio meramente administrativo". Ou seja, sem acesso a processos sigilosos.

Estas pessoas, aquilo que vão praticar são tarefas meramente administrativas e sob orientação do oficial de justiça que lá estiver, e do juiz presidente, que têm obviamente a dimensão daquilo que é secreto e que é confidencial no tribunal, e que não irão dar acesso a estas pessoas a coisas que sejam confidenciais", afirmou Francisca Van Dunem.

Diz a ministra que esses funcionários das autarquias serão sempre acompanhados por um oficial de justiça e "não têm acesso ao sistema de informação, não tem 'passwords' para o sistema Citius".

Francisca Van Dunem procurou assim afastar as críticas do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que apresentou mesmo uma providência cautelar contra o acesso de funcionários destacados pelas autarquias aos processos judiciais e às palavras-passe do sistema de informação judicial. Um processo que o Ministério da Justiça já contestou oficialmente.

Se a dúvida é essa, a resposta é não, não têm [acesso ao sistema], praticam tarefas meramente administrativas", frisou Francisca Van Dunem, reiterando que os funcionários das autarquias vão trabalhar fora das "áreas que sejam reservadas" dos tribunais, em "funções de apoio meramente administrativas".

Contratação provisória

Ao lado do primeiro-ministro, a ministra salientou que a medida de recurso a funcionários das autaquias "é provisória", enquanto não é possível a contratação de funcionários judiciais. Admitindo que, nalguns casos, pode nem ser necessária, funcionando os tribunais apenas com a presença dos oficiais de justiça.

O Ministério da Justiça tem, contudo, autorização para o recrutamento de 400 novos oficiais de justiça, durante este ano, segundo declarações da secretária de Estado, Helena Mesquita Ribeiro, esta quarta-feira na reabertura do tribunal em Sabrosa.

Ministério defende-se de sindicato

Face à reabertura de 20 tribunais no interior do país, com a mobilização de funcionários de apoio junto das respetivas autarquias, o Sindicato dos Funcionários Judiciais apresentou uma providência cautelar, que já foi rebatida pelo Ministério da Justiça.

A citação terá chegado ao Ministério na terça-feira, que apresentou já uma “resolução fundamentada” no Tribunal Administrativo, segundo declarou esta quarta-feira, secretária de Estado de Estado adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro.

Já proferimos a resolução fundamentada que tem como consequência imediata a suspensão de eficácia de qualquer efeito que possa resultar desta providência”, frisou Helena Mesquita Ribeiro, que falava durante uma visita ao tribunal de Sabrosa, no distrito de Vila Real.

A secretária de Estado fez questão de “deixar absolutamente claro” que “não está em causa qualquer perigo em termos de sigilo profissional ou violação do segredo de justiça”.

Nos 20 tribunais que reabriram esta semana, após terem sido fechados na reforma judiciária implementada há dois anos, foram estabelecidos protocolos com nove municípios, que cederam um funcionário para ali desempenharem funções.

Funções essas que, segundo a secretária de Estado, são apenas de caráter administrativo e feitas sobre a superintendência do oficial de justiça e mediante as orientações do juiz.

Estão cá para apoiar o funcionamento do tribunal no sentido de ser prestado um melhor atendimento, porque aqui não está apenas em causa tramitar processos ou participar na realização de atos judiciais. Está também em causa o atendimento ao público no sentido de lhe prestar determinado tipo de informações”, explicou.

Helena Mesquita Ribeiro frisou que esta é, no entanto, uma “situação transitória” e lembrou que o Ministério já conseguiu autorização para o recrutamento de 400 novos oficiais de justiça, os quais serão contratados durante este ano.