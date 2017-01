Os corpos dos quatro portugueses vítimas do acidente de viação em França, no domingo, devem ser esta quarta-feira trasladados para Portugal, disse à Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

As autoridades francesas já terminaram os procedimentos burocráticos e os corpos das vítimas do acidente devem ser transportados hoje para Portugal”, disse à Lusa a fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

Os corpos de três das quatro vítimas mortais do acidente chegam a Vila Nova de Foz Côa na quinta-feira e os funerais realizam-se no dia seguinte, disse esta quarta-feira o presidente da Câmara, Gustavo Duarte.

Prevê-se que as vítimas chegam quinta-feira as aldeias de Freixo de Numão e Muxagata, na quinta-feira, ao final da manhã. O primeiro funeral será de uma senhora as 10:00 em Muxagata, sendo o segundo, o do casal de Freixo de Numão, marcado para as 15:00", indicou à Lusa Gustavo Duarte.

O despiste de um autocarro na madrugada de domingo na Estrada Nacional 79, na direção Mâcon-Moulins, França, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), conhecida por ser uma estrada perigosa, provocou quatro mortos, três feridos graves e 25 ligeiros, que seguiam no veículo a caminho de Genebra, Suíça.

Na viatura seguiam 32 passageiros: quatro morreram e três foram hospitalizados e dos restantes 25, quinze seguiram viagem para a Suíça.

No domingo, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, deslocou-se a França onde visitou vários portugueses feridos no despiste do autocarro.

José Luís Carneiro afirmou na altura que efetuou contactos com os presidentes da Câmara de Meda e Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, de onde são naturais as vítimas do acidente.

O funeral da mulher de Lousada que morreu no acidente com um autocarro em França vai realizar-se na sexta-feira, às 16:30, na localidade de Nevogilde, avançou à Lusa fonte autárquica.

Segundo o Município o corpo da mulher de 33 anos já está a ser transportado para Portugal em viatura funerária. Ainda segundo a fonte, a viagem foi iniciada ao meio-dia de hoje, desconhecendo-se a hora da chegada a Nevogilde, freguesia de onde é natural.

O marido da vítima, que ficou ferido no acidente, já foi transferido para um hospital na Suíça, acompanhado por uma irmã.

Já o filho mais novo, de três anos, continua internado numa unidade hospitalar pediátrica em França, acompanhado da avó materna que também viajou de Portugal.

O filho mais velho, de 13 anos, já teve alta.

Os pais da vítima mortal, que também tinham seguido para a França após o acidente, já regressaram a Lousada.

Estas viagens dos familiares, feitas de avião, foram suportadas pela Câmara de Lousada, que também disponibilizou apoio psicológico aos familiares da vítima em Portugal.