Vários acidentes nas principais entradas da cidade de Lisboa estão esta segunda-feira a provocar condicionamentos de trânsito, num dia em que foram suprimidos vários comboios devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) por aumentos salariais.

Fonte da divisão de trânsito da PSP de Lisboa disse à Lusa que ocorreram acidentes apenas com danos nos veículos no Itinerário Complementar (IC) 17/CRIL, na Segunda Circular, no Eixo Norte-Sul e no centro da cidade, na Rua de Pedrouços, neste caso envolvendo um elétrico.

De acordo com a mesma fonte, ao início da manhã ocorreu um acidente no IC17, no acesso ao IC16, na direção Sacavém, enquanto o acidente da Segunda Circular ocorreu junto ao British Hospital, no sentido Benfica-Aeroporto.

No Euro Norte-Sul registaram-se dois acidentes. Um deles, junto à saída para Carnide/Telheiras, envolvendo três veículos ligeiros, provocou um ferido, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria. O outro acidente no Eixo N/S registou-se na zona de Sete Rios, na saída para a Praça de Espanha, envolveu três viaturas e resultaram dois feridos ligeiros, também conduzidos ao Hospital de Santa Maria.

Na página do Portal de Tráfego das Estradas de Portugal existem vários pontos na cidade que apresentam “sinal amarelo” (condicionado) para o trânsito, estando assinalado o IC2, sentido Santa Iria-Lisboa, devido aos trabalhos no túnel José Queirós.

Também o IC17, no sentido Algés-Sacavém, na subida do túnel do Grilo, e no sentido contrário, descida do Grilo para a Pontinha, o trânsito está condicionado.

A Estradas de Portugal apresenta ainda condicionamentos de trânsito na Segunda Circular no sentido Sacavém-Benfica, no nó de Sacavém até ao Campo Grande; no IC22, sentido Odivelas-Lisboa, acesso à Calçada de Carriche; e no Itinerário Principal (IP) 7, sentido norte-sul, na Ameixoeira, na saída para Sete Rios.

Também o IC19, no sentido Sintra-Lisboa, apresenta condicionamentos entre a zona do Cacém e Pina Manique.