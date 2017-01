Morreu um homem de 47 anos e outro, de 39, sofreu ferimentos ligeiros numa colisão ocorrida ao início da tarde, na Estrada Nacional (EN) 5, no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou que o acidente, cujo alerta foi recebido às 12:30, aconteceu perto da localidade de Palma, no concelho alentejano de Alcácer do Sal.

O choque, segundo o Comando Territorial de Setúbal da GNR, envolveu três veículos automóveis. Dois eram ligeiros de passageiros e o outro era um pesado de mercadorias, provocando uma vítima mortal e um ferido leve.

Ultrapassagem na curva

Tratou-se de “uma colisão frontal, de um dos ligeiros com o pesado de mercadorias”, acabando “o outro ligeiro de passageiros por ser também envolvido”, disse a fonte da GNR contactada pela Agência Lusa.

O acidente aconteceu ao quilómetro 40 da EN5, na zona de uma curva”, pelo que, “provavelmente, terá sido causado por um dos ligeiros, que terá feito uma ultrapassagem ao outro ligeiro e foi embater com o veículo pesado”, acrescentou.

O homem que sofreu ferimentos considerados ligeiros foi transportado pelos bombeiros para o Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.

Para o local, segundo o CDOS, foram mobilizados 15 operacionais e seis veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e um helicóptero, que acabou por ser “desmobilizado”.

O trânsito naquela zona da EN5 foi cortado para as operações de socorro às vítimas, mas, entretanto, a circulação já foi parcialmente restabelecida.