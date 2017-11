Um incidente obrigou, esta quinta-feira, ao corte do trânsito, nos dois sentidos, na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa disse à TVI24 que o trânsito esteve cortado na totalidade durante meia hora, entre as 15:00 e as 15:30.

O incidente, que ocorreu no início do tabuleiro no sentido Lisboa-Almada, já foi resolvido e as vias abertas à circulação, nos dois sentidos.

No sentido Lisboa-Almada os acessos continuam preenchidos, havendo filas desde Sete Rios, e, no sentido inverso, Almada-Lisboa, o trânsito está intenso, sem demora.