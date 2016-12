O acidente entre duas viaturas que seguiam no sentido Sintra-Lisboa ocorreu às 12:43, no quilómetro 3 do IC19, entre Queluz e Amadora, perto da ligação à Estrada Nacional 116, a chamada reta dos Cabos Ávila.

Longas filas de trânsito acumularam-se até cerca das 14:30, no IC19.

O acidente está resolvido. Houve dois feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de Santa Maria", sublinhou fonte das Relações Públicas da PSP à TVI24.

De acordo com testemunhas oculares, o choque envolveu uma carrinha ligeira que tombou, ficando encostada contra o separador central da via.