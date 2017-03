O trânsito está hoje à tarde condicionado na A5 junto ao Alto do Monsanto, no sentido Cascais-Lisboa, devido à colisão entre dois automóveis ligeiros, que causou dois feridos, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da Brisa.

De acordo com fonte da concessionária Brisa, o acidente ocorreu aos 900 metros da Autoestrada 5, no sentido Cascais-Lisboa, com corte da via direita, causando uma fila de trânsito que às 13:15 era de cerca de dois quilómetros.

Segundo os Bombeiros Sapadores de Lisboa, o alerta para um acidente com encarcerados foi dado às 12:14. Os dois feridos foram assistidos no local.