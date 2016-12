O IC19 vai estar cortado à circulação automóvel, entre a Damaia e Alfragide, na Amadora, na noite de quinta-feira e na madrugada de sexta-feira devido à construção de uma passagem pedonal, informou esta quarta-feira a Infraestruturas de Portugal.



De acordo com a empresa, devido aos trabalhos finais de montagem dos tirantes de suporte da viga de uma nova passagem pedonal sobre o IC19 entre a Damaia e Alfragide, a circulação automóvel estará cortada entre as 22:00 de quinta e as 06:00 de sexta-feira no troço entre a Segunda Circular e o nó da Amadora, em ambos os sentidos.



Os percursos alternativos estarão devidamente assinalados, assinalou a Infraestruturas de Portugal.