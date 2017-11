Um homem com cerca de 80 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência de um incêndio na sua habitação, no concelho de Trancoso, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, o incêndio ocorreu na localidade de Garcia Joanes, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, tendo o alerta sido dado pelas 10:08.

O incêndio destruiu por completo a habitação onde o homem residia sozinho".

Estiveram no local um total de 14 elementos e seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, da Polícia Judiciária, da GNR e da Proteção Civil Municipal de Trancoso.