A GNR apreendeu centenas de doses de heroína e cocaína e deteve 10 pessoas suspeitas de pertencer a uma rede de tráfico de droga que abastecia os concelhos de Lisboa e Setúbal, foi esta segunda-feira anunciado.

A GNR acredita ter desmantelado esta rede que abastecia os concelhos de Lisboa e de Setúbal, disse fonte da GNR à agência Lusa.

Numa operação coordenada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer e que mobilizou mais de uma centena de militares de vários comandos territoriais, foram realizadas 20 buscas nos concelhos do Cadaval, Lisboa (distrito de Lisboa), Montijo e numa cela do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola, ambos no distrito de Setúbal.

Onze pessoas foram constituídas arguidas, uma das quais se encontra a cumprir pena naquele estabelecimento prisional, e as restantes dez, sete homens e três mulheres, foram detidos nas buscas.

Nas buscas, a GNR veio a encontrar e a apreender 485 doses de cocaína, 460 de heroína, mais de 11 mil de haxixe, 630 de MDMA, que valeriam mais de 45 mil euros no mercado ilícito.

Segundo a mesma fonte, as buscas foram realizadas nas residências e nas viaturas dos suspeitos, que se dedicavam todos à venda da droga a consumidores.

A GNR apreendeu também sete veículos, 2.440 euros em dinheiro, uma arma de fogo e seis armas brancas, 12 munições, 26 telemóveis, um ‘tablet’, cinco plantas de cannabis e diversos objetos usados para cortar em doses e embalar a droga.

A operação decorreu entre as 13:00 de domingo e a madrugada de hoje e envolveu 108 militares dos Comandos Territoriais de Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Évora e Faro e da Unidade de Intervenção da GNR.

Os arguidos, na sua maioria com antecedentes criminais, vão ser presentes na terça-feira no Tribunal de Torres Vedras, da Comarca de Lisboa Norte.