Dois homens e uma mulher provenientes do leste europeu foram detidos e colocados em prisão preventiva, acusados de crimes de tráfico de seres humanos, em operações que decorreram no Porto, anunciou esta sexta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

De acordo com a nota enviada à comunicação social, a investigação do SEF durava há um ano e, além de resultar na detenção dos três cidadãos, com idades compreendidas entre os 21 e 46 anos, resultou também na institucionalização de vários menores.

Foram buscados dois domicílios, nos quais foram identificados 13 cidadãos estrangeiros, entre adultos, jovens e crianças utilizados na mendicidade. Nas buscas foi apreendido um elevado número de documentos que traduzem o ‘modus operandi’ do grupo criminoso, as atividades, forma de transporte e de exploração de crianças e jovens menores na mendicidade e em furtos em estabelecimentos em todo o território nacional”, pode ler-se no comunicado.

O SEF esclareceu também que, para a compreensão do modo de atuação do grupo, “foi essencial a cooperação internacional na troca de informação policial”, tal como “sinalizações efetuadas pela Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana”, relacionadas com “falsos peditórios, mendicidade e furtos em estabelecimentos, envolvendo menores e jovens adolescentes”, utilizados para “se aproximarem dos transeuntes”.

Esta operação foi levada a cabo por 20 inspetores do SEF, com o apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Associação para o Planeamento da Família, tendo o Juiz de Instrução Criminal do Porto determinado a prisão preventiva dos três detidos, enquanto durar o inquérito.