Seis pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, numa colisão entre cinco veículos ligeiros este domingo na Estrada Nacional 349 no concelho de Torres Novas, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

A mesma fonte precisou que a vítima mais grave é uma criança, sem precisar a idade.

Em declarações à Lusa, a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém precisou que três das vítimas do acidente, incluindo a vítima menor de idade, ficaram encarceradas.

A criança foi entretanto desencarcerada e será retirada do local do acidente de helicóptero e transportada para uma unidade hospitalar.

Pelas 19:30, as outras duas vítimas estavam ainda encarceradas.

No local do acidente estão 29 operacionais, incluindo os bombeiros voluntários de Torres Novas e do Entroncamento e elementos de equipas médicas, apoiados por 14 veículos.

A circulação na estrada nacional 349, conhecida como Avenida do Bom Amor, está cortada nos dois sentidos.